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صلاح يواصل الإبهار ويُحطم رقما قياسيا جديدا

الرياضة
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صلاح يواصل الإبهار ويُحطم رقما قياسيا جديدا
بقلم عبد النور حواز

واصل الدولي المصري “محمد صلاح” لاعب فريق ليفربول تألقه في الدوري الإنجليزي الممتاز بتوقيعه ثنائية أمسية اليوم الأحد ضد توتنهام.

في اللقاء الذي جرى بملعب أنفيلد وإنتهى بالتعادل الإيجابي بهدفين لهدفين لحساب الأسبوع 26، وسجل الفرعون المصري ثنائيته في الدقيقتين 3 و91.

وكشفت شبكة “أوبتا” للإحصائيات أن صلاح يُعتبر أسرع لاعب في تاريخ ليفربول يصل إلى 21 هدفا بعد 25 مُباراة في البريمرليغ.

ويحتل لاعب روما السابق المركز الثاني في ترتيب الهدافين بفارق هدف وحيد عن المتصدر هاري كين مُهاجم توتنهام.

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