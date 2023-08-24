صلاح يوافق على الإنتقال إلى الدوري السعودي
بقلم كريم تيغرمت
يتجه النجم الدولي المصري، محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، للالتحاق بالدوري السعودي هذا الصيف.
وكشفت شبكة “بي ان سبورتس” القطرية، اليوم الخميس، عن موافقة صلاح، على عرض الاتحاد السعودي، للانضمام إلى هذا الأخير.
كما أضاف ذات المصدر، بأنه تبقى على مسؤولي نادي الاتحاد السعودي، التوصل لاتفاق مع نظرائهم من ليفربول، لحسم هذه الصفقة.
🟪 #أول_مصدر | مراسل beIN SPORTS: النجم المصري 🇪🇬 محمد صلاح أبدى موافقته على عرض الانضمام لنادي الاتحاد السعودي 🇸🇦 @ittihad ويبقى الاتفاق مع نادي ليفربول لحسم الصفقة pic.twitter.com/GyhOpcQfez
— beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTSNews) August 24, 2023
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