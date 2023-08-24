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الرياضة

صلاح يوافق على الإنتقال إلى الدوري السعودي

بقلم كريم تيغرمت
صلاح يوافق على الإنتقال إلى الدوري السعودي
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يتجه النجم الدولي المصري، محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، للالتحاق بالدوري السعودي هذا الصيف.

وكشفت شبكة “بي ان سبورتس” القطرية، اليوم الخميس، عن موافقة صلاح، على عرض الاتحاد السعودي، للانضمام إلى هذا الأخير.

كما أضاف ذات المصدر، بأنه تبقى على مسؤولي نادي الاتحاد السعودي، التوصل لاتفاق مع نظرائهم من ليفربول، لحسم هذه الصفقة.

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