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“صلاح” يُتوج بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز

الرياضة
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“صلاح” يُتوج بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز صلاح لحظة إستلامه الجائزة
بقلم حواز عبد النور

توج اليوم الأحد الدولي المصري “محمد صلاح” نجم فريق ليفربول الإنجليزي بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

وإستلم محمد صلاح الجائزة المُقدمة من رابطة البريمييرليغ بعد تألقه المُلفت للإنتباه هذا الموسم وتسجيله 32 هدف في 38 مباراة.

وبهذا أصبح صلاح ثالث لاعب يُتوج بهذه الجائزة بقميص فريق ليفربول بعد المهاجمين السابقين الإنجليزي مايكل أوين والأوروغوياني لويس سواريز.

وكان نجم منتخب الفراعنة قد توج منذ أسابيع قليلة فقط بجائزة أفضل لاعب في الموسم المقدمة من رابطة اللاعبين المحترفين.

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