صلاح يُثير ضجة في مصر بعد لقاء تونس !!

كشف موقع “لبنان 24” أن دار الإفتاء المصرية نفت إصدار فتوى بشأن نزع النجم الدولي المصري لفريق ليفربول الإنجليزي “محمد صلاح” لشعر صدره.

وأوضح نفس المصدر أن دار الإفتاء المصرية أكدت أنها لا تقوم بإصدار فتاوي عبر الإعلام وإنما يتم نشر جميع الفتاوي عبر الموقع الرسمي للدار.

وكان نجم “الريدز” قد أثار ضجة واسعة بعد هدفه في لقاء تونس ونزعه القميص ليتضح قيامه بحلاقة شعر صدره وهو مايتنافى مع قيم المجتمع الإسلامي المُحافظ حسب أراء البعض.

هذا بينما رأى البعض الآخر أن نزع صلاح لشعر صدره يُعتبر حرية شخصية ولا يُمكن لأي شخص التدخل فيه.