“صلاح” يُحدث أزمة والمصريون يتهمونه بمُلاحقة “راموس” في عُطلته

تسبب إقصاء مصر غير المُنتظر في الدور ثمن النهائي للكان 2019، في إحداث أزمة غير مسبوقة كان نجمها “محمد صلاح”.

وإنتشرت إشاعة مفادها بأن هداف “ليفربول” غادر مُعسكر الفراعنة بعد الهزيمة أمام جنوب إفريقيا، وتوجه في عطلة للغردفة بشكل سري.

وإتهمت جماهير الفراعنة محبوبها الأول بالهروب من مسؤوليته، واللحاق بالإسباني “سيرخيو راموس” المتواجد هو الآخر في الغردقة لقضاء عُطلته الصيفية.

وإتضح في نهاية المطاف بأن جميع الأخبار المُتداولة لا تتجاوز محض الإشاعة، وبأن محمد صلاح لم يخرج من مُعسكر بلاده.