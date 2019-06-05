صلاح يُحرم من تأدية صلاة العيد في مصر!!

عجز الدولي المصري محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، عن تأدية صلاة عيد الفطر بمصر، ما أثار غضب نجم الفراعنة.

ولم يتمكن صلاح، من مغادرت منزله في قرية بمصر، لتأدية صلاة العيد بالمسجد، بسبب تجمهر الصحافة المصرية، وعشاقه حول بيته.

ونشر صلاح، تغريدة عبر حسابه الخاص على “تويتر”، جاء فيها: “ما يحدث من بعض الصحافيين، وبعض الناس، بحرماني من الخروج من البيت، لصلاة العيد، لا علاقة له بالحب”.

وتابع النجم الأول في مصر، وحامل لقب دوري أبطال أوروبا: “مثل هذه الأفعال تسمى عدم احترام خصوصية الغير، وعدم احترافية”.