“صلاح” يُشدد الخناق على “محرز”

شدد النجم المصري “محمد صلاح” وناديه “ليفربول” الخناق على الدولي الجزائري “رياض محرز” و”مانشستر سيتي”، بعد الفوز الكاسح على “هادرسفيلد”.

وتمكن “الريدز” من تجاوز ضيفهم المُتواضع بخماسية كاملة، سهرة أمس الجمعة، سجل منها “مو” ثنائية جميلة، أكد بها فورمته العالية.

وإسترجع أشبال المُدرب “يورغن كلوب” صدارة ترتيب “البريمير ليغ” بصفة مؤقتة، في إنتظار مُباراة “الستيزنس” أمام “بورنلي”، عشية غد الأحد.

ويعيش الدوري الإنجليزي مُنافسة شرسة وخارقة للعادة هذا الموسم، بين “الليفر” و”السكاي بلوز” ستسمر دون شك الى آخر جولة منه.