صلاح يُصاب بكورونا.. ليفربول يكشف!

اثارت خلال الساعات الماضية، أنباء حول إصابة النجم المصري محمد صلاح جناح ليفربول الإنجليزي، بفيروس كورونا المستجد.

كما اشارت شبكة THE FIRM الإنجليزية، إلى أن محمد صلاح أصيب بفيروس كورونا، وسوف يخضع لمسحة ثانية صباح السبت. وذلك لحسم موقفه النهائي بعد مؤشرات إصابته التي ظهرت من المسحة الأولى ليتم مناقشة تأجيل مواجهة توتنهام وليفربول المقررة الأحد.

في حين، كشف المتحدث الإعلامي لنادي ليفربول، عن حقيقة إصابة صلاح بفيروس كورونا. حيث قال: “ليس هناك ما يشير لإصابة صلاح بكورونا، وليس من الصواب التكهن بمثل هذه الأمور المتعلقة بالصحة”.

كما أضاف المتحدث، “لم تظهر على صلاح أي أعراض، ولذلك لم يصدر النادي أي بيان حول الأمر”.

وشارك صلاح في الفوز ضد نيوكاسل 3-1، الخميس الماضي في الدوري الممتاز، وسجل الهدف الثاني في اللقاء.

في حين يتصدر صلاح حاليا قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 15 هدفا. وبفارق 6 أهداف عن زميله في ليفربول البرتغالي ديوجو جوتا والإنجليزي جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي.

كما يحتل ليفربول مقعد الوصيف في البريميرليغ بـ40 نقطة، متخلفا بفارق نقطة واحدة عن مانشستر سيتي المتصدر.

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واثار الدولي المصري، ونجم نادي ليفربول الإنجليزي، جدلا واسعا، بعد ابداء رأيه بخصوص شرب الخمر.

وفي مقابلة صحفية، عبّر اللاعب، عن رأيه بخصوص شرب الخمر، مصرحا: “صراحة لم أشعر يوما برغبة في شرب الخمر”.

كما أضاف: “في الحفلات التي أحضرها بأوروبا، لا أحد يجبرك على فعل شيء، وشخصيا لم أجد ميولا لفعل ذلك”.

تصريحات صلاح، أثارت جدلا لدى المصريين، الذين اعتبروا، بأن نجمهم كان عليه أن يؤكد بأن شرب الخمر من المحرمات والكبائر.

من جهتمها دار الإفتاء المصرية، تفاعلت مع تصريحاته، عبر تغريدة، جاء فيها: “تحريم شرب الخمر ثابت بنصوص الكتاب والسنة، واجماع المسلمين”.