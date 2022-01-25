صلاح يُعلق على توديع الخضر للكان من الدور الأول

علق النجم الدولي المصري محمد صلاح على خروج المنتخب الوطني الجزائري من الدور الأول لكان الكاميرون.

وقال نجم ليفربول في الندوة الصحفية التي تسبق لقاء مصر أمام كوت ديفوار:”منتخب الجزائر لم يكن في أحسن أحواله في منافسة كأس أمم إفريقيا بالكاميرون”.

كما أضاف:”كل الناس اتفقت على هذا الأمر ، وبتصريحي هذا لا أُهاجم المنتخب الجزائري”.

وختم:”كوت ديفوار استطاعت الفوز عليهم والصعود في المركز الأول ونحن مُستعدين لمباراة الغد”.