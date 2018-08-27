صلاح يُهاجم الإتحاد المصري لكرة القدم !

شن لاعب ليفربول “محمد صلاح” هجوما على الإتحاد المصري لكرة القدم وذلك عبر حسابه الرسمي في “التويتر” على خلفية مشكلة “إستغلال صوره”.
وكتب نجم “الريدز” عبر التويتر: “من الطبيعي أن أي إتحاد كرة يسعى لحل مشاكل لاعبيه حتى يوفروا له الراحة لكن في الحقيقة ما أراه عكس ذلك تماما”.
وأضاف: “ليس من الطبيعي أن يتم تجاهل رسائلي ورسائل المحامي الخاص بي لا أدري لماذا كل هذا”.
وختم كلامه: “أليس لديكم الوقت الكافي للرد علينا” !
ويبدو أن “صلاح” قد نفذ صبره بعد الوعود التي تلقاها من طرف الإتحاد المصري لحل مشكلته بعد أن تم استغلال صوره والقيام بالإشهار دون موافقته.
الطبيعي أن أي اتحاد كرة يسعى لحل مشاكل لاعبيه حتى يوفروا له الراحة.. لكن في الحقيقة ما أراه عكس ذلك تمامًا.. ليس من الطبيعي أن يتم تجاهل رسائلي ورسائل المحامي الخاص بي … لا أدري لماذا كل هذا؟ أليس لديكم الوقت الكافي للرد علينا؟!
— Mohamed Salah (@MoSalah) August 26, 2018
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