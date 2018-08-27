صلاح يُهاجم الإتحاد المصري لكرة القدم !

الرياضة
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صلاح يُهاجم الإتحاد المصري لكرة القدم !
بقلم أمير بهلول

شن لاعب ليفربول “محمد صلاح” هجوما على الإتحاد المصري لكرة القدم وذلك عبر حسابه الرسمي في “التويتر” على خلفية مشكلة “إستغلال صوره”.

وكتب نجم “الريدز” عبر التويتر: “من الطبيعي أن أي إتحاد كرة يسعى لحل مشاكل لاعبيه حتى يوفروا له الراحة لكن في الحقيقة ما أراه عكس ذلك تماما”.

وأضاف: “ليس من الطبيعي أن يتم تجاهل رسائلي ورسائل المحامي الخاص بي لا أدري لماذا كل هذا”.

وختم كلامه: “أليس لديكم الوقت الكافي للرد علينا” !

ويبدو أن “صلاح” قد نفذ صبره بعد الوعود التي تلقاها من طرف الإتحاد المصري لحل مشكلته بعد أن تم استغلال صوره والقيام بالإشهار دون موافقته.


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