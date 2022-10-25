صلواتشي: إرتفاع إنتاج الموارد الصيدية بـ 19 بالمائة هذه السنة

كشف وزير الصيد البحري هشام سفيان صلواتشي، أن قطاع الصيد البحري والمنتجات الصيدية سجل خلال السنة الجارية وحتى أكتوبر الجاري إرتفاعا يقدر بـ 19 بالمائة مقارنة بالعام الماضي كله.

وأوضح وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية هشام سفيان صلاوتشي في تصريح صحفي عقب ختام زيارة عمل قادته إلى تيبازة، أن الإنتاج الصيدي إرتفع هذه السنة. وإلى غاية أكتوبر الجاري بـ 19 بالمائة مقارنة بعام 2021. بفضل دخول عدد من الاستثمارات في مجال تربية المائيات حيز الخدمة.

وقدر حجم الانتاج هذه السنة بـ116 ألف طن من مختلف أصناف السمك. في حين قدر الانتاج السمكي خلال سنة 2021 بأكثر من 97 الف طن. مشيرا إلى أنه تم خلال السنة الجارية إنتاج 8000 طنا من مختلف مزارع إستزراع السمك، اي تربية المائيات. ما يمثل نسبة إرتفاع تقدر بـ67 بالمائة من الإنتاج في مجال شعبة تربية المائيات مقارنة بالعام الماضي”.

وذكر الوزير أيضا باستلام خلال هذه السنة عدد من سفن الصيد البحري ذات الطاقة الكبيرة. ساهمت إلى جانب عوامل أخرى في ارتفاع إنتاج الصيد البحري.

وأضاف الوزير صلواتشي، وبخصوص رفع حطام سفن بموانئ الصيد البحري و النزهة، فقد بلغ عدد الوحدات التي تم رفعها منذ انطلاق العملية شهر جويلية 596 وحدة. أي ما يمثل 96 بالمائة كنسبة تقدم.