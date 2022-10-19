صلواتشي: إزالة العراقيل عن 177 مشروعا إستثماريا في تربية المائيات

كشف وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، هشام سفيان صلواتشي، أنه تم إزالة العراقيل بشأن 177 مشروعا إستثماريا في مجال الصيد البحري وتربية المائيات.

وقال صلواتشي، على هامش الإحتفال الرسمي بيوم الأغذية العالمي، أنه تم إزالة العراقيل بشأن 177 مشروعا مجمّدا على مستوى لجان الولايات. من خلال تسليمهم القرارات التي تسمح لهم بممارسة الصيد وتربية المائيات. مشيرا إلى إزالة العراقيل التي تخص 105 مشاريع في مجال تربية المائيات.

كما ألّح صلواتشي على ضرورة عدم إكتفاء سفن الصيد الجزائرية الكبيرة بالمشاركة في صيد التونة الحمراء وطنيا فحسب. بل الإنتقال للصيد أيضا في المنطقة الثانية حيث الموارد موجودة بوفرة. مشيرا في ذات السياق إلى أن القطاع يقوم بإصلاحات، وبعد وضع الإطار القانوني لإنشاء تعاونيات الصيد البحري وتربية المائيات، تم الإطلقا الفعلي للتعاونيات على مستوى جميع موانئ الصيد على المستوى الوطني.

من جهة أخرى، قال الوزير إن الإنتاج الوطني من المنتجات الصيدية من شأنه أن يرتفع إلى 116.000 طن في نهاية 2022. وذلك نتيجة لإرتفاع إنتاج الأسماك السطحية الصغيرة. بما في ذلك السردين، بأكثر من 15.000 طن. وكذلك بفضل زيادة الإستثمار في تربية المائيات البحرية والقارية الذي بلغ 8 آلاف طن بنمو يقدر بـ 176 بالمائة.

وأكد صلواتشي، أن هذه الزيادة في الإنتاج كان لها تأثير على الأسعار. خاصة السردين الذي تراوح سعره بين 250 دينار/كلغ و400 دينار/كلغ في عدة ولايات. مضيفا أن القطاع يسعى إلى دمج شركة كبيرة لإنتاج منتجات تربية المائيات في جميع الولايات الساحلية. إلى جانب دمج ثقافة الاستثمار في تربية المائيات في جميع الولايات على المستوى الوطني.

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