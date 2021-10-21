صلواتشي: إطلاق مشاريع الأقفاص العائمة لزيادة الإنتاج وتخفيض الأسعار

قال وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية سفيان صلواتشي، أنه تم إطلاق مشاريع الأقفاص العائمة بعد توقف دام 7 سنوات. جاء لرفع القدرات الإنتاجية من الثروة السمكية. وتخفيض الأسعار.

وأضاف الوزير خلال إشرافه على إطلاق الأقفاص العائمة، أنه سيتم إنشاء مشروع بالتعاون مع إيطاليا وشركتين جزائرين من أجل إنتاج 700 طن من سمط “لادورات”. حيث تم اليوم إستزراع 2.4 مليون من الاسماك ذات الحجم الصغير من “لادورات”. من أجل تجهيزها الموسم المقبل.

وأشار الوزير، إلى أنه بعد المصادقة على مشروع المالية لسنة 2022. خاصة وأن رئيس الجمهورية أقر بخفض الرسم على القيمة المضافة من 19 إلى 9 بالمائة يؤدي إلى رفع الإنتاج. كما أن هناك 3 مشاريع لانتاج ألف طن من الثروة السمكية والشراكة بين المؤسسات الخاصة والايطاليين انطلقت في الميدان ففي بومرداس 700 طن. وسيتم توسيعها إلى العاصمة، سكيكدة، تلمسان، وعين تموشنت.

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