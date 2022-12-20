صلواتشي: إنتعاش قطاع الصيد البحري بـ 19 بالمائة

كشف وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية هشام سفيان صلواتشي، أن قطاع الصيد البحري يفرض نفسه في السوق الوطنية ويساهم في الأمن الغذائي الوطني.

وقال صلواتشي خلال استضافته اليوم الثلاثاء، بالقناة الإذاعية الأولى، أن قطاع الصيد البحري إنتعش من خلال المنتجات الصيدية التي يزوّد بها السوق. وكذلك لتلبية حاجيات المواطن. ومن بين مؤشرات هذه السنة النمو الذي حققه القطاع حيث بلغ 19 بالمائة.

وأشار صلواتشي في ذات السياق، إلى أن ارتفاع مؤشرات النمو في السنتين الأخيرتين بـ19 بالمائة راجع إلى ارتفاع مساهمة تربية المائيات القارية و البحرية في الإنتاج. والذي قدر بنسبة 67 بالمائة أي ما يعادل كمية إنتاجية 8 آلاف طن .مما أدى إلى رفع نسبة مساهمة تربية المائيات في الإنتاج الصيدي الإجمالي. والذي وصل إلى 6 بالمائة على أن يرتفع بنسبة 14 بالمائة في غضون 2024 .

كما أكد صلواتشي، أن سياسة القطاع الآن ترمي إلى رفع القدرات الإنتاجية بتشجيع الاستثمار في تربية المائيات. والغرض منها تعميم استثمارات تربية المائيات على مستوى كل ولايات الساحل في غضون 2024