صلواتشي: الجزائر مهتمة بالشراكة مع موريتانيا في مجال الصيد البحري

كشف وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية هشام سفيان صلواتشي، بأن الجزائر تبدي إهتماما متزايدا للعمل مع الجانب الموريتاني. في إطار الشراكة المتعددة الجوانب بين البلدين في مجالات الصيد البحري وبناء وإصلاح وصيانة السفن.

وقال صلواتشي، على هامش زيارة عمل لميناء زموري البحري أمس الجمعة، رفقة وزير الصيد والاقتصاد البحري للجمهورية الإسلامية الموريتانية محمد ولد عابدين ولد امعييف. الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر في إطار اللجنة الفنية المشتركة بين البلدين في مجال الصيد البحري. أن الجزائر ومن خلال وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية تحبذ إدراج المؤسسات الوطنية على غرار مؤسسة “كوريناف” الخاصة. المتخصصة في بناء وإصلاح وصيانة السفن بميناء زموري والتي لديها الكفاءة الضرورية في المجال. ضمن هذه الشراكة مع نظرائها من المؤسسات الموريتانية”.

وأكد صلواتشي إمكانية بناء سفن في الورشات الجزائرية ثم إرسالها إلى دولة موريتانية إذا ما تم تقديم طلبات في المجال. مشيرا إلى أن زيارة ميناء زموري تندرج في إطار إبراز للجانب الموريتاني القدرات الوطنية في مجال بناء وصناعة وصيانة سفن الصيد في مختلف الأحجام وسفن الصيد الكبيرة المتخصصة في الصيد في أعالي البحار. لافتا إلى وجود نماذج أخرى من مؤسسات وطنية أخرى ناجحة في

المجال ولديها الخبرة والقدرة لاقتحام السوق الموريتانية.

ومن جهته، أكد الوزير الموريتاني لنظيره صلواتشي بالقدرات الفنية والصناعية لبناء وصناعة وصيانة السفن في مختلف الأحجام التي تحوزها مؤسسة ” كوريناف” الخاصة التي كانت محل الزيارة. منوها بالقدرات التي تحوزها المؤسسات الجزائرية وبنشاطاتها الصناعية القادرة على تلبية الاحتياجات المتنوعة في المجال.

وأكد امعييف أن الأبواب مفتوحة للمستثمرين الجزائريين. من أجل التعاون و ولوج سوق بلاده وفق المصالح المشتركة للشعبين”.

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