صلواتشي: رفع إنتاج الصيد البحري إلى 142 ألف طن آفاق 2024

قال وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية هشام سفيان صلواتشي، أنه سيتم رفع إنتاج الصيد البحري إلى 142 ألف طن بحلول سنة 2024.

وقال صلواتشي في كلمة ألقاها خلال أشغال لقاء “الحكومة-الولاة” أمس الخميس، أن تجسيد هذا الهدف سيتم من خلال عدة خطوات، على رأسها الإستمرار في تعزيز أسطول الصيد البحري وتأهيله لاسيما بناء سفن كبيرة الحجم. وتشجيع الصيد في أعالي البحار وفي المياه الخاضعة لقضاء دول أخرى كموريتانيا وليبيا وغينيا بيساو في إطار اتفاقيات.

كما أكد صلواتشي على عصرنة وتحديث تسيير موانئ الصيد البحري لرفع الإنتاج الصيدي وتحسين ظروف ممارسة نشاطات الصيد البحري. وتهيئة مواقع الرسو الخاصة بسفن الصيد التقليدي. بالإضافة كذلك إلى إنشاء مزرعة لتسمين التونة الحمراء في إطار الشراكة مع متعاملين أجانب. مما يساهم في الرفع من القيمة المضافة للقطاع.

وتابع يقول بخصوص الصيد في أعالي البحار، أن الجزائر تمكنت بفضل توجيهات رئيس الجمهورية من رفع حصتها من التونة الحمراء الحية على المستوى الدولي. من 1655 طن إلى 2023 طن أي بزيادة كمية قدرها 368 طن ما يعادل نسبة نمو 22,23 بالمائة.

كما كشف صلواتشي، أنه في مجال تربية المائيات، يستهدف القطاع رفع الإنتاج إلى 24 ألف طن في آفاق 2024. حيث يعمل القطاع على تهيئة مناطق النشاطات الخاصة بتربية المائيات ومنح الأوعية العقارية للمستثمرين. وإنشاء وحدات لإنتاج صغار الأسماك البحرية والقارية من خلال منح الأوعية العقارية. وتعميم المزارع ذات الانتاج المكثف في الولايات ذات المؤهلات من أجل ترقية الاستزراع المائي. بالإضافة كذلك إلى إنشاء أقطاب لتربية المائيات البحرية والقارية. إلى جانب المرافقة المالية للاستثمارات وتحسين القروض الخاصة بالاستغلال وكذا تنويع مصادر التمويل. وكذا تعزيز شبكة توزيع وتسويق منتجات هذه الشعبة.

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