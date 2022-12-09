صلواتشي: رفع حصة الجزائر من التونة الحمراء إلى 2023 طن السنة المقبلة

أعلن وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية هشام سفيان صلواتشي، أن حصة الجزائر الخاصة بصيد التونة الحمراء سترتفع إلى 2023 طن خلال حملة السنة المقبلة. مقابل 1650 تم صيدها في حملة هذه السنة.

وأوضح صلواتشي في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، أن هذا القرار إتخذ خلال آخر إجتماع للجنة الدولية للمحافظة على سمك التونة الأطلسية “إيكات”. المنظم بالبرتغال شهر نوفمبر الفارط. مضيفا أن هذا القرار يمثل نجاحا للجزائر بفضل المشاورات التي قام بها الوفد الجزائري خلال هذا الاجتماع. مضيفا أنه مع نهاية 2023 سيتم إستلام ثلاثة سفن جديدة من الحجم الكبير. يتم حاليا بنائها بورشات جزائرية.

وفيما يتعلق بغلاء أسعار السمك، أكد صلواتشي أن قطاعه يعمل على وضع آلية لضبط السوق ورفع الأحتكار على بعض المنتجات الصيدية. وهذا من خلال إنشاء تعاونيات الصيد البحري وتعزيز دور غرف الصيد البحري.

وبخصوص سؤال حول الإجراءات المتخذة لرفع التجميد عن مشروع إنجاز مزرعة لتربية أسماك المياه العذبة على مستوى محطة حريزة (ولاية عين الدفلى). التابعة للمركز الوطني للبحث وتنمية الصيد البحري وتربية المائيات. أكد صلواتشي أن المشروع غير معني بإجراءات التجميد. كما أضاف أن القطاع يبحث حاليا على أحسن السبل لإعادة بعث المشروع”.

وفي معرض رده على سؤال اخر حول التدابير المتعلقة باستراتيجية تربية المائيات والصيد البحري على المستوى المحلي. ذكر الوزير صلواتشي بالمحاور الأساسية التي يعتمد عليها قطاعه والمتعلقة بالإستثمار في تربية المائيات. بالأإضافة كذلك إلى تحيين أسطول الصيد في أعالي البحار. وتشجيع الصناعات التحويلية للمنتجات الصيدية. ورفع الانتاج السمكي. بالإضافة كذلك إلى إنشاء التعاونيات والتكفل بانشغالات الصيادين وتعزيز حقوقهم المهنية والاجتماعية.

كما أكد في هذا السياق، أن الانتاج السمكي في الجزائر سجل نموا بنسبة 19 بالمائة خلال العام الجاري.

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