صلواتشي: نهدف الى رفع الانتاج السمكي لتعزيز الأمن الغذائي

أكد وزير الصيد البحري والمنتجات البحرية، هشام صلواتشي، اليوم السبت، أن قطاعه يهدف الى رفع الانتاج السمكي لتعزيز الأمن الغذائي.

وقال الوزير خلال اشرافه، على تدشين سفينين لصيد سمك التونة بزموري ولاية بومرداس، أن هذه العملية تعتبر انجازا تاريخيا لقطاع الصيد، وتحقيق هدف من الاهداف المسطرة من طرف مخطط عمل الحكومة.

كما أضاف الوزير أن القيمة السوقية لهاتين السفينتين بلغ 4.8 مليون دولار، والذي سمح باقتصاد من فاتورة الصادرات، 3.6 مليون دولار لو تم استيرادها من مورد أجنبي.

كما يعتبر تدشين هاتين السفينتين، انطلاقة فعلية لانشاء أسطول بحري مخصص للصيد في أعالي البحار.

الى جانب ذالك كشف الوزير، أن 15 مؤسسة في هذا المجال استفادت من أوعية عقارية من 12 ولاية، و هذا ما يسمح بانتعاش نشاط بناء سفن الصيد في اعالي البحار في الجزائر، ما يسمح أيضا بالتوجه للصبح قطبا في البحر الأبيض المتوسط في هذا النشاط البحري و الاقتصادي.

بالمقابل فإن السفينة الثالثة من نفس الحجم ستسلم خلال الاشهر القليلة القادمة، و بذلك ستبلغ القيمة السوقية للسفن الصيدية الثلاثة 7,2 مليون دولار، وهو ما يعادل 1.05 مليار دينار جزائري.

كما جاءت عملية بناء هذه السفن الصيدية من الحجم الكبير، و المندرج في اطارات نظام بيئي (Écosystème) يسمح بتطوير هذا النشاط الاقتصادي،

و يسهل من عملية استقطاب الشركات الأجنبية الكبرى المتخصصة في هذا المجال، وهو ما يمكن الشركات الجزائرية الاستفادة من التجارب و من التحويل التكنولوجي و التكوين العالي المستوى.

و نظرا لتزامن الحدث مع اقتراب احياء الذكرى الـ 60 لعيد الاستقلال و الشباب، ستحمل إحدى السفينتين التي تم استلامها اليوم،

إسم الشهيدين الإخوة بن نعمان، محمد و علي رحمهم الله ، و اللذان امتهنا مهنة البحارة.

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