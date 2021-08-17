صلواتشي يجتمع مع مدراء ورؤساء الغرفة الوطنية للصيد البحري

اجتمع وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، هشام سفيان صلواتشي، اليوم الثلاثاء، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، مع مدراء و رؤساء الغرفة الوطنية للصيد البحري و تربية المائيات.

وهذا في أول لقاء تنسيقي لاستعراض مختلف انشغالات المهنيين المرفوعة من خلال الغرفة، و التي تخص بالدرجة الاولى تحسين الظروف المهنية و الاجتماعية للصيادين والسهر على ضبط السوق من ناحية عتاد الصيد و تسويق المنتجات الصيدية، مع تنظيم نشاط الصيد البحري.

وحرص وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية على أهمية الاستمرارية في بذل المزيد من المجهودات للرفع من قدرات القطاع ليتبوأ مكانته الاقتصادية ويساهم في حماية و توفير الأمن الغذائي.

ودعا الوزير ممثلي المهنيين الى المشاركة والمساهمة في تحقيق اهداف قطاع الصيد البحري، مع ابراز جانبه الاقتصادي، مشيرا الى فتح العديد من الورشات بالتنسيق مع باقي القطاعات الوزارية لعصرنة قدرات وإمكانيات الصيد البحري و تربية المائيات، مع تطوير الطاقات التحويلية و انشاء نسيج صناعي خاص بالمؤسسات الناشئة و المؤسسات الصغيرة.

كما كان اللقاء فرصة لعدد من رؤساء الغرف لرفع انشغالاتهم لوزير القطاع، مع استعراض التدابير الاستعجال و المقترحات التي من شأنها المساهمة في تنظيم نشاط الصيد البحري و بلوغ رهاناته المتعلقة بتنويع و رفع الانتاج و التقليص من فاتورة الواردات، و التحقيق الفعلي لهدف الصيد في اعالي البحار، مع عصرنة و تطوير صناعة و اصلاح السفن، و تثمين قدرات انتاج تربية المائيات و اسهام القدرات و الكفاءات البحثية و العلمية في تطوير القطاع.