صلواتشي يسدي توجيهات لإطارات ومدراء الصيد البحري

ترأس وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، هشام سفيان صلواتشي، اليوم الاثنين، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، إجتماعا للشبكة الوطنية المكلفة بمتابعة تنمية برنامج عمل قطاع الصيد البحري.

وحسب بيان الوزارة، فقد وجه الوزير مجموعة من التوجيهات لإطارات ومدراء الصيد البحري وتربية المائيات ومدراء ورؤساء الغرف الوطنية للصيد البحري، حثهم من خلالها على التقرب من المهنيين، وتنظيم زيارات دورية للموانئ للوقوف على وضعيتها، مع استقطاب المستثمرين و مرافقتهم لتنفيذ مشاريعهم .

كما حرص الوزير على أهمية تنسيق العمل ما بين المدراء وممثلي الغرفة الوطنية على المستوى المحلي لتنفيذ برنامج عمل القطاع، مع السهر على تنظيم لقاءات دورية مع الجمعيات المهنية.