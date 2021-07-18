صلواتشي يشدد على تسريع عملية رقمنة قطاع الصيد البحري

إجتمع وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، سفيان هشام صلواتشي، مع إطارات مديرتي كل من إدارة الوسائل، و التكوين والبحث والأرشاد.

وقد استمع الوزير خلال اللقاء، لمختلف العروض والشروحات المقدمة حول نشاط وعمل المديريتين، مع استعراض مختلف المشاريع المسجلة والمشاريع المحقق لغاية اليوم .

و بالمناسبة، وجه الوزير جملة من التوجيهات التي ارتكزت بالدرجة الاولي على أهمية تسريع عملية رقمنة كل المصالح الإدارية لتسهيل عملية حفظ البيانات وتقاسمها مع مختلف المصالح، مع السعي الى عصرنة أنظمة تسيير ميزانية التسيير والنفقات .

وفيما يخص مجال التكوين والبحث العلمي، حرص الوزير على أهمية الشروع حاليا في تحضير الدخول البيداغوجي المقبل، وتشجيع المتخرجين على ولوج عالم المقاولاتية والاستفادة من مختلف آليات دعم الشباب لإنشاء مؤسسات صغيرة و متوسطة، بالاضافة الى مرافقة المؤسسات الناشئة للاستفادة هي الاخرى من مختلف الاجراءات و التحفيزات الجديدة لتحويل الافكار الى مشاريع منتجة في مجال الصيد البحري و تربية المائيات، وهو ما يسمح مستقبلا بتكثيف نسيج المؤسسات الصغيرة في القطاع .