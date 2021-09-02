صلواتشي يكرم 7 صيادين أنقذوا حياة أشخاص بعرض البحر

أشرف وزير الصيد البحري، هشام سفيان صلواتشي، اليوم الخميس، على حفل رمزي بمقر الوزارة لتكريم (07) صيادين، ساهموا بشجاعة في مد يد المساعدة لأشخاص كانوا في خطر بعرض البحر. وذلك بحضور اطارات من الوزارة و ممثلين عن الغرفة الوطنية للصيد البحري و تربية المائيات .

ويتعلق الامر بإنقاذ غريق بميناء رايس حميدو بالعاصمة يوم 19 أوت الفارط، من طرف صيادين أخوين كانوا بجوار مكان الحادث، حيث سارعوا لمكان تواجده وقاموا بإخراجه من البحر و تقديم الإسعافات الأولية له لغاية إيصاله الى رصيف الميناء لينقل من طرف مصالح الحماية المدنية الى المستشفى.

كما تم بتاريخ 25 أوت الفارط على الساعة الثامنة مساء، إنقاذ ستة صيادين تعرض قاربهم لعطب تقني و إشتعال النيران به بعرض البحر، وذلك بالقرب من خليج منطقة سيدي فرج، حيث تدخل صيادون كانوا في رحلة صيد بالقرب من مكان الحادث ، فتركوا شباكهم في البحر و سارعوا لمد يد المساعدة ما سمح بعدم تسجيل خسائر بشرية .

وبالمناسبة نوه الوزير بحنكة وفطنة كل الصيادين في مثل هذه الظروف، مشيرا الى أن الوزارة تولي كل العناية و الأهمية لتحسين الظروف الاجتماعية و المهنية لكل المهنيين ، وذلك من خلال تنسيق العمل مع الغرفة الوطنية للصيد البحري و تربية لرفع الانشغالات و التفكير في الحلول .

كما حرص الوزير على أهمية التكوين، و تلقين كل المتربصين عبر المؤسسات و المعاهد التابعة للوزارة تقنيات الاسعافات الأولية في حالة وقوع اي طارئ أو حادث بحري.

وكانت للوزير فرصة تجاذب اطراف الحديث مع الصيادين على هامش الحفل للحديث عن واقع قطاع الصيد البحرى و انشغالاتهم اليومية.