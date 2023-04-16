قناة النهار صليحة تشقلالة تتحدث عن تعرضها لسكتة قلبية خلال تصوير مسلسل “الدامة بقلم النهار أونلاين نشر في 16 أفريل 2023 - 11:20 شارك غرِّد أرسل 91 0 صليحة تشقلالة تتحدث عن تعرضها لسكتة قلبية خلال تصوير مسلسل “الدامة”. إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/QFWvU برامج النهار في رمضان 2023 اقرأ أيضا زفيزف : الدخول سيكون مجاني للمناصرين الجزائريين قناة النهار 26 مارس أمين بومدين: الثورة الفنية ستنطلق من أبناء الجنوب والجيل الجديد لديه أفكار جيدة قناة النهار 16 أفريل "شاهد ما قاله محمد علال حول المشهد الرائع لـ "ڨمرة بطلة بنت البلاد قناة النهار 11 أفريل أنيسة علي باي: "هذا هو الفرق بين دور "ملاك" و"حيزية " قناة النهار 05 أفريل أمين بومدين: التكوين ضروري لصقل المواهب الفنية في التمثيل قناة النهار 14 أفريل "أمين بومدين: " الجانب التجاري هو من ألغى تواجد المسلسلات الدينية في الجزائر قناة النهار 15 أفريل ZOOM مع MISTERX 6 I الحلقة "05" البطحة قناة النهار 02 أفريل محمد أمين خادري: تجربة "الدامة" أعطاتني الشهرة قناة النهار 16 أفريل الشاب سمير يشعل بلاطو موسيقى late show قناة النهار 03 أفريل "فرقة إيوال "دارو حالة بالقفز على الحبل وماقدروش يغنوا".. شاهد فقرة "غني إذا قدرت قناة النهار 05 أفريل