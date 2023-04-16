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صليحة تشقلالة تتحدث عن تعرضها لسكتة قلبية خلال تصوير مسلسل “الدامة

بقلم النهار أونلاين
صليحة تشقلالة تتحدث عن تعرضها لسكتة قلبية خلال تصوير مسلسل “الدامة
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صليحة تشقلالة تتحدث عن تعرضها لسكتة قلبية خلال تصوير مسلسل “الدامة”.

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