قناة النهار صليحة شرفاوي: جلسات عمل مراطونية وخرجات الوزير كانت ليلا ونهار لتسريع الإنجاز بقلم النهار أونلاين نشر في 14 جانفي 2023 - 22:00 شارك غرِّد أرسل 83 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/ka15B اقرأ أيضا صريح جدا: تربية الأطفال عند الجزائريين.. بين الماضي والحاضر ! قناة النهار 14 جانفي مجيد بوقرة: المنتخبات الإفريقية تطورت كثيرا تكتيكيا والمنتخب الليبي قوي جدا قناة النهار 13 جانفي مشاهد عالمية من داخل ملعب برّاقي الذي سيحتضن مباراة إفتتاح الشان قناة النهار 04 جانفي "محمود بلميلود:" لكان الحجار دير جبال الصعوبات دير رجال".. قناة النهار 28 ديسمبر محمد: "بديت نخدم في عمري 10 سنوات ''درت برويطة ونتجول في الاحياء'' قناة النهار 28 ديسمبر محمود بلميلود: في سن 24 قدرت نحقق اهدافي دار وسيارة وزوجة ومازالني نخدم على دارنا قناة النهار 28 ديسمبر الصناعات النسيجية .. دعم المنتوج المحلي وخارطة طريق لوقف إستيراد المواد الأولية قناة النهار 10 جانفي صناعة: بعد سنوات من الإهمال.. المجمعات الصناعية العمومية تسترجع مكانتها قناة النهار 28 ديسمبر وزير المجاهدين يضع إكليلا من الزهور على قبر الراحل محمد بلوزداد قناة النهار 14 جانفي تحريات: عصـ.ـابة تحترف "براكاج" شاحنات السلع وتستولي عليها قناة النهار 03 جانفي