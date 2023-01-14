قناة النهار صليحة شرفاوي: كل الملاعب تحتوي على مرافق ضخمة ونستطيع إستعمالها في الجانب السياحي أيضا بقلم النهار أونلاين نشر في 14 جانفي 2023 - 21:59 شارك غرِّد أرسل 27 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/Ywl5G اقرأ أيضا شاهد نجوم المنتخب الوطني يساندون لاعبي المنتخب المحلي قناة النهار 13 جانفي الأمين العام للكاف: تسمية ملعب نيلسون مانديلا تبرهن على التضامن بين الشعوب الإفريقية قناة النهار 09 جانفي سنة 2022: مواصلة الإصلاح التشريعي والمؤسساتي .. وأحزاب مع موعد لتجديد القيادات قناة النهار 31 ديسمبر "شوفو حكايتي: معاناة حقيقية.. أم تعيش وأطفالها بموقف حافلات.. "حاولوا يسرقولي ابنتي أكثر من مرة قناة النهار 25 ديسمبر وفاة إمرأة متفحمة كليا إثر حريق داخل مسكن بسيدي بلعباس قناة النهار 26 ديسمبر الأمين العام للكاف: كل المرافق مهيئة لإحتضان الجزائر لكان 2025 والقرار بيد اللجنة التنفيذية قناة النهار 09 جانفي ميلة: رغم شح الأمطار.. منسوب مياه سد بني هارون يظل الممول الأول للولايات الشرقية قناة النهار 30 ديسمبر نصر الدين قمريش: لابد من تأجيل الخلافات إلى ما بعد "الشان" لإعطاء أحسن صورة للجزائر قناة النهار 24 ديسمبر عدالة: إسترجاع 20 مليار دولار من الأموال المنهوبة .. الشارع الجزائري يستبشر خيرا قناة النهار 28 ديسمبر حكاية نجاح: خيركم من تعلم العلم وعلمه..جزائريون يبدعون ويشرفون الجزائر في مسابقات عالمية قناة النهار 04 جانفي