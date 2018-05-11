صناديق خشبية ملوثة لشحن السمك بعين تيموشنت

تشهد صناديق شحن المنتوجات البحرية حالة كارثية، حيث تحولت لبيئة حاضنة لمختلف الجراثيم.

وذلك بسبب الثلوث الذي أصابها ومساميرها المملوءة بالصدء.

وقال فتحي وهو مختص بشأن الصيد البحري بعين تيموشنت، أن الصناديق بها مسامير متصدية، بالإضافة إلى ذلك فهي مملوءة بالجراثيم.

وهو ما يلحق ضرر بالاسماك التي بدورها بدورها تنقل الأمراض إلى المستهلك.

ويعتمد العديد من الصيادين على هذه الصناديق الخشبية، بالرغم من الحالة الكارثية التي تشهدها .

وكذا صدور تعليمة وزارية تحذر من خطر استعمالها واستبدالها بصناديق بلاستيكية لشحن المنتوجات البحرية.