صناعة.. إعداد خارطة رقمية للمتعاملين الاقتصاديين في مجال التعبئة والتغليف

كشفت الكنونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين عن استحداث خارطة رقمية للمتعاملين الإقتصاديين في مجال التعبئة والتغليف.

وأفادت الكونفدرالية، اليوم الاحد، أن الدراسة الاستقصائية التي اجرتها لجنة نشاطات التعبئة والتغليف بالكونفدرالية أسفرت عن استحداث خارطة رقمية.

حيث تستغل هذه الخارطة كمرجع للمستثمرين المنتجين والمتعاملين المصدرين.

وأضافت الكونفدرالية، في بيان نقلته وكالة الأنباء، أن الدراسة تهدف إلى تحديد وتعزيز وإضفاء الطابع الديمقراطي على مهن التعبئة والتغليف.

مشيرة أن إعداد خارطة ستكون متاحة للمتعاملين الاقتصاديين الناشطين في هذا المجال على موقع الكونفدرالية في شبكة الانترنيت.

كما تتيح الدراسة، التي أجريت بدعم ورعاية من مجموعة “التغليف المغاربي” للشركات المنتجة لرصد حالة السوق.

وإبراز تطوراتها على المدى المتوسط والطويل، كما تتيح بيانات و مؤشرات للشركات المحلية المصدرة لتمكينها من تحديد الأسواق المستهدفة.

وتشمل الخارطة إلى حد الآن 197 شركة تنشط عبر 26 ولاية.