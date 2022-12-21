صناعة الأدوية.. الدعوة إلى زيادة الانتاج

دعا وزير الصناعة الصيدلانية علي عون، المستثمرين بالقطاع إلى رفع إنتاجهم لتلبية احتياجات السوق الوطنية في مجال الأدوية والمعدات الطبية.

كما طالب الوزير خلال معاينته بالأخضرية لمصنع “دياغنوفارما” المتخصص في تصنيع الكواشف المخبرية والمعدات و الأجهزة الطبية، القائمين على هذه الوحدة, بـ”العمل أكثر من اجل زيادة الإنتاج لتلبية احتياجات السوق”. موجها لهم دعوة إلى الاقتراب من المخابر العمومية للتكفل باحتياجاتهم في مجال الكواشف والمعدات الطبية.

وأوضح عون لمسؤولي “دياغنوفارم” أن نشاط المصنع “من شأنه المساهمة في تقليص فاتورة الاستيراد”. مؤكدا “التزامه بالعمل على رفع جميع العراقيل التي تعيق تطور قطاع صناعة الأدوية بالجزائر”.

وذكر وزير الصناعة الصيدلانية بالمناسبة بالتسهيلات المقدمة في ملف التسجيل لمستوردي ومنتجي الأدوية. قبل أن ينوه بنشاط هذا المصنع. مؤكدا لصاحبه أن “أبواب الوزارة مفتوحة” للتكفل بانشغالات المصنع.

وخلال زيارته لمصنع “سي بي سي أم” بالأخضرية المتخصص في صناعة الأدوية، أكد وزير الصناعة الصيدلانية، أن مهمته الرئيسية على رأس الصناعة الصيدلانية، تتمثل في “تطهير القطاع وإنعاشه من أجل تحقيق التنمية المرجوة”.

وأكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أن الدولة تسعى إلى تغطية حاجيات السوق الوطنية من الأدوية. بنسبة تتراوح من 40 إلى 50 بالمائة. والوصول إلى صناعة صيدلانية تحمي السيادة الوطنية في مجال الصحة.

كما قال الرئيس تبون، أن “الدولة تطمح، من خلال شركة صيدال، إلى توفير من 40 إلى 50 بالمائة”. “من حاجيات السوق الوطنية من الأدوية والوصول إلى صناعة صيدلانية تحمي السيادة الوطنية في مجال الصحة”.