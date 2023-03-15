الوطني صناعة: البطاريات في الجزائر .. رهان تقابله معضلة بقلم النهار أونلاين نشر في 15 مارس 2023 - 19:07 شارك غرِّد أرسل 143 0 صناعة: البطاريات في الجزائر .. رهان تقابله معضلة إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/BRK1J اقرأ أيضا السماح لطلبة دكتوراه LMD بالمشاركة في مشاريع البحث لسنة 2023 الوطني 12 مارس مشروع قانون الحق النقابي على طاولة المجلس الشعبي الوطني الوطني 27 فيفري جامعة الجزائر1.. إجبارية فتح حساب "فايسبوك" لهؤلاء الموظفين الوطني 08 مارس المسيلة.. إنقاذ شخصين اختنقا بالغاز السام الوطني 05 مارس رئيس الجمهورية يستقبل سفير بولندا الوطني 07 مارس اختيار الرئيس المدير العام لمجمع أسمدال سفيرا لدى الجمعية الدولية للأسمدة الوطني 08 مارس حكار: وضع 100 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويا في السوق الوطني 15 مارس أمطار رعدية ورياح قوية اليوم في عدة ولايات الوطني 25 فيفري وزير البريد: فتح مراكز بريدية جديدة هذه السنة الوطني 13 مارس كورونا في الجزائر.. عدم تسجيل اي إصابات جديدة أو وفيات الوطني 27 فيفري