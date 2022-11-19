قناة النهار صناعة السيارات.. أولوية نظام دعم مشروط بقلم قناة النهار نشر في 19 نوفمبر 2022 - 16:49 صناعة شارك غرِّد أرسل 220 0 صناعة السيارات.. أولوية نظام دعم مشروط إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/Lyt5B اقرأ أيضا جزائريون: صناعة العود .. فن متوارث يقاوم الإندثار قناة النهار 14 نوفمبر سطيف : توقيف شبكة تحترف السرقة قامت بالسطو على مركز بريد بحي شوف لكداد قناة النهار 03 نوفمبر صريح جدا: هذا هو المنتخب الذي سيشجعه الجزائريون في "المونديال" .. قناة النهار 12 نوفمبر السفير الفرنسي: تأثرت جدا عند إنحناء ماكرون لذكرى 17 أكتوبر قناة النهار 10 نوفمبر طالع هابط: الشيخ النوي يكشف مشاكل الفلاح مع المياه ويبعث برسالة للمسؤولين قناة النهار 06 نوفمبر نقل: طرود وحقائب مجهولة للتوصيل .. هكذا يتعامل سائقو سيارات الأجرة قناة النهار 12 نوفمبر بلماضي : بوقرة "خويا"..ويستدعي افضل اللاعبين المحليين قناة النهار 13 نوفمبر حسام زكي :" إجتماعات أمس واليوم مرّت في جو من الودّ والإحترام" قناة النهار 30 أكتوبر والي وهران يُمهل مقاول 6 أشهر لإنهاء مشروع المسبح شبه الأولمبي بالكرمة قناة النهار 08 نوفمبر إبراهيم الشنوي: أكثر حاجة ضرتني هي وفاة الوالد تاعي في الصين وأنا هنا في الجزائر قناة النهار 09 نوفمبر