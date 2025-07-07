صناعة السيارات في الجزائر.. رئيس الجمهورية يترأس إجتماعا لمجلس الوزراء

يترأس اليوم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني اجتماعا لمجلس الوزراء.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، يتناول الإجتماع مشروعي قانونين يخصان الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما. حماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي. بالإضافة كذلك إلى عروض من بينها مشاريع صناعة السيارات في الجزائر.

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