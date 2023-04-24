“صناعة السيارات” محور لقاء وزير الصناعة ورئيسة الكونفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية

استقبل وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، علي عون، مساء يوم الاثنين 24 أفريل 2023، بمقر الوزارة، رئيسة الكونفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية، سعيدة نغزة.

ويندرج هذا اللقاء، في إطار اللقاءات الدورية مع الشريك الاقتصادي التي ستكون بمثابة أرضية حوار وتشاور بين الإدارة والمتعاملين الاقتصاديين.

وتمّ، خلال اللقاء، التطرق إلى مجالات التعاون والتنسيق بين القطاع والمتعاملين الاقتصاديين الراغبين في الاستثمار لاسيما في قطاع النسيج والجلود الى جانب صناعة السيارات.

كما عرضت سعيدة نغزة خلال اللّقاء، تفاصيل معرض المنتجات الجزائرية الدائم في قطر، الذي يعد فرصة لتسويق المنتجات الجزائرية، داعية إلى مشاركة مختلف المصنعين من مؤسسات عمومية وخاصة في هذا المعرض.

وطمأن الوزير في هذا السياق، بأن دائرته الوزارية ستعمل بالتكفل الدائم بانشغالات الصناعيين والمتعاملين الاقتصاديين، فيما يخدم ترقية الصناعة والاقتصاد الوطني.

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