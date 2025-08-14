صناعة السيارات وقطع الغيار..تمديد عملية التسجيلات

أعلنت وزارة الصناعة، اليوم الخميس، عن تمديد عملية التسجيل في الحملة الوطنية لتجنيد الكفاءات الجزائرية في مجال صناعة السيارات وقطع الغيار.

وجاء في بيان وزارة الصناعة، أن تمديد عملية التسجيل ستكون لمدة أسبوع إضافي، وذلك إلى غاية 21 أوت.

ويأتي القرار بهدف إتاحة الفرصة لكل الخبراء الجزائريين داخل الوطن وخارجه. الراغبين في الانخراط في هذا المشروع الاستراتيجي للمشاركة وتقديم خبراتهم.

وتوجهت الوزارة بجزيل الشكر لكل الخبراء والمهندسين والتقنيين الذين بادروا بالتسجيل والمساهمة بخبراتهم في دعم أهداف الحملة.

كما دعا القطاع باقي الكفاءات المؤهلة الذين لم تتح لهم الفرصة للتسجيل إلى اغتنام فترة التمديد. لإيداع ترشحاتهم على المنصة الرقمية المخصصة لهذا الغرض.

https://www.industrie.gov.dz/plateforme-ami/ar