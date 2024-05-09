 صناعة الصفائح المعدنية للسيارات بوهران قبل نهاية 2024

أكد وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، علي عون، اليوم الخميس، أن الجزائر تحولت في السنوات الثلاثة الأخيرة من بلد مستورد إلى بلد مصدر في مجال صناعة الحديد والصلب.

وأكد الوزير أن في مجال صناعة الحديد والصلب تبقى هناك بعض الاحتياجات في بعض الأنواع، كالصفائح المعدنية التي تدخل في صناعة السيارات.

وبهذا الخصوص، قال علي عون في جلسة علنية مخصصة لطرح الأسئلة الشفوية بمجلس الأمة أن “مركب وهران سينطلق في إنتاج هذه المادة قبل نهاية السنة الجارية”.

كما أكد الوزير أن السلطات العمومية تعمل، في إطار تمسكها بمكاسبها الاقتصادية والاجتماعية، على مرافقة مركب “سيدار الحجار”.

وأضاف الوزير مركب “سيدار الحجار” يعتبر رائدا في صناعة الفولاذ، لتمكينه من استعادة مكانته ضمن النسيج الصناعي الوطني، والاسهام في التنمية الاقتصادية الوطنية.

وأوضح عون أن الهدف الأساسي من مخطط تطوير المركب هو الزيادة في قدرات الإنتاج, وكذا التنويع في منتوجات الحديد والصلب ذات قيمة مضافة عالية وجودة رفيعة.