صناعة المواد الأولية للأدوية محليا قريبا !

كشف الرئيس المدير العام لمجمع صيدال، وسيم قويدري، اليوم الثلاثاء، أن المجمع سيصنع المواد الأولية للمضادات الحيوية محليا.

وأشار قويدري في تصريح للنهار، إلى أن المصنع المتواجد في ولاية المدية لم يشتغل منذ 17 سنة وهو في طور التهيئة. حيث بلغت نسبة إعادة تهيئته 90 بالمائة.

وأكد المتحدث، أن خلال شهر جوان ننطلق في إنتاج 1 كيلوغرام من هذه المواد الأولية. والتي تعتبر نادرة في العالم. مرجعا السبب إلى أن صناعتها تكلف طاقة كبيرة، والتي تتمتع بها الجزائر.

وافاد قويدري، أن كل المشاريع ستكون جاهزة في جوان، في حال عدم تسجيل المشاكل البيروقراطية التي تعرقل المهمة.