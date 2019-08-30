صناعة النسيج بالجزائر أولوية وزارة الصناعة

تعول وزارة الصناعة على قطاع صناعة النسيج لخلق قيمة مضافة وتقليص فاتورة الاستيراد والتوجه نحو اقتحام الأسواق الخارجية.

صرحت وزيرة الصناعة جميلة تمازيرت خلال زيارتها لغليزان أن الحكومة تولي اهتماما كبيرا لمركبات صناعة النسيج باعتبارها حلقة فعالة في الاقتصاد.

وقالت الوزيرة أن المركب المدمج لمهن النسيج “تايال” خلال زيارتها له، سيساهم في عودة صناعة النسيج ويحسن نوعية المنتجات.

وأكدت تمازيرت أنه يتوجّب على الجزائر أن تطور المناولة في هذا القطاع لإنجاحه.

ودعت وزيرة الصناعة القائمين على المصنع على ضرورة التركيز على الابتكار، الإبداع والتفاعل مع السوق والنوعية.

ويساهم مركب “تايال” في خلق 25 ألف منصب شغل منها 10 ألاف في المرحلة الأولى و15 ألفا خلال المرحة الثانية.

ويذكر ان انجاز مشروع مركب تايال يتم عبر مرحلتين تتضمن الاولى إنجاز ثماني وحدات لصناعة النسيج والتفصيل.

وتتضمن المرحلة الثانية الجاري تجسيدها ، إنجاز 10 مصانع أخرى لإنتاج لوازم الألبسة الجاهزة والألياف الصناعية والقماش غير المطروز والأغطية المنزلية.