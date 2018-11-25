“صناعة الوهم في السينما الأمريكية” محور يوم دراسي في سعيدة

سيشكل موضوع “الخطاب السينمائي وصناعة الوهم في السينما الأمريكية” محور يوم دراسي الثلاثاء القادم بجامعة “الدكتور مولاي الطاهر” بسعيدة.

وتتمحور إشكالية هذا اللقاء المنظم من طرف قسم الفنون حول تأثير منتوجات السينما الأمريكية على الجمهور المتلقي.

بعدما أصبحت من أكبر الوسائل الفنية في صناعة وتصدير الوهم والخداع البصري.

بالاستعانة بتقنية المؤثرات البصرية الحديثة التي يتم توظيفها في الأفلام الهوليودية.

وسيتضمن اليوم الدراسي أربعة محاور أساسية تشمل معالم الهيمنة الاعلامية في السينما الأمريكية.

و”الخداع البصري في السينما الأمريكية و تأثيره على الجمهور المتلقي” و”صناعة النجوم و دورهم في الهيمنة الاعلامية في السينما الأمريكية” و”صورة الانسان العربي في السينما الأمريكية”.

اللقاء الذي سيشارك فيه أساتذة و باحثون جامعيون من عدة ولايات من الوطن.

وبرمج ضمن هذاعدة مداخلات منها “آلية الوهم هوليود.. أرغو نموذجا” و “الخطاب الإعلامي و آليات انتهاك المعنى في السينما الأمريكية”.

و”صناعة الوهم في السينما الأمريكية” و”أفلام الوسترن.. وهم الحلم الأمريكي بين الحقيقة والخيال”.