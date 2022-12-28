قناة النهار صناعة: بعد سنوات من الإهمال.. المجمعات الصناعية العمومية تسترجع مكانتها بقلم النهار أونلاين نشر في 28 ديسمبر 2022 - 21:18 شارك غرِّد أرسل 172 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/lm035 اقرأ أيضا إنفــجار سيارة بمحطة بنزين في وهران.. شاهد التدخل السريع للحماية المدنية لتجنّب الكــارثة قناة النهار 22 ديسمبر "فيض الروح : رحلة الى دار الآخرة "الشفاعة قناة النهار 24 ديسمبر ببساطة هاوليك الحل : كيف يحدث المرض النفسي ؟ قناة النهار 19 ديسمبر البرجية .. منطقة نشاطات واعدة تنتظر تجسيد المشاريع الاستثمارية بمستغانم قناة النهار 21 ديسمبر مومن أيت قاسي: إن أردت أن تكون سيد قارتك عليك أن تفوز بكأس إفريقيا قناة النهار 17 ديسمبر انفجار قوي لأحد المنازل ببوفريزي بسبب تسرب للغاز قناة النهار 22 ديسمبر قصور تيميمون الحمراء..البنايات التي تختفي و تعود قناة النهار 17 ديسمبر وزير التجارة : خط السكة الحديدية الجديد مكسب للإقتصاد الجزائري قناة النهار 26 ديسمبر "سامية طبّوش :" نحتاج 20 مليون في الشهر باش نعيش عادي.. ومفيدة تردّ قناة النهار 09 ديسمبر وزير العدل : انتهينا من عملية المعالجة القضائية لملفات الفساد خلال الثلاث سنوات الأخيرة قناة النهار 27 ديسمبر