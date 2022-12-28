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صناعة: بعد سنوات من الإهمال.. المجمعات الصناعية العمومية تسترجع مكانتها

بقلم النهار أونلاين
صناعة: بعد سنوات من الإهمال.. المجمعات الصناعية العمومية تسترجع مكانتها
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