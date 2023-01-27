قناة النهار صناعة تحويلية : إنتاج أول سكر جزائري 100 % قبل نهاية السنة بقلم قناة النهار نشر في 27 جانفي 2023 - 16:06 سكر شارك غرِّد أرسل 306 0 صناعة تحويلية : إنتاج أول سكر جزائري 100 % قبل نهاية السنة إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/7HSMR اقرأ أيضا شاهد.. حليب الأطفال ومواد شبه صيدلانية منتهية الصلاحية مخزنة بمستودع وموجهة للاستهلاك بمعسكر قناة النهار 16 جانفي فاتورة الاستيراد تتراجع بأكثر من 40 بالمئة قناة النهار 20 جانفي حسين آشيو: مجيد بوقرة لن يغير من تشكيلته الفائزة لكن المفاجئة واردة قناة النهار 26 جانفي نقل: "sos خطر" في تطبيق "محطتي".. ركن مهم يجهله المستخدمون قناة النهار 16 جانفي الشيخ النوي يعتذر على المباشر لسكان بودواو.. "معلاباليش بلي طرقات المدينة مخروبة" قناة النهار 24 جانفي "بوقرة :" حضور اللاعبين القدامى لدعمنا تشجيع وفخر لنا قناة النهار 20 جانفي سياسة: "البريكولاج" في التوصيلات الكهربائية .. سبب في حرائق المنازل قناة النهار 07 جانفي فاسألوا : كراهية الرجوع في الصدقة قناة النهار 09 جانفي وزير الصحة: إنتاج الأكسجين في الجزائر بلغ أكثر من 850 ألف لتر يوميا قناة النهار 16 جانفي سطيف / وضع اللافتات الإشهارية بصفة عشوائية...ظاهرة تشوه المنظر العام قناة النهار 08 جانفي