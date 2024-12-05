صناعة.. تشكيل فريق عمل لتحديد مجالات التعاون والشراكة بين الجزائر وتونس

سيتم تشكيل فريق عمل مشترك بين الجزائر وتونس يسطر ورقة طريق. ويعمل على تحديد كل مجالات التعاون والشراكة الممكنة بين البلدين في القطاع الصناعي تخص العام والخاص.

واستقبل وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، سيفي غريب، اليوم الخميس، وزير الإقتصاد والتخطيط التونسي، سمير عبد الحفيظ. حيث قيّم الوزيران التعاون والشراكة بين الجزائر وتونس في المجال الصناعي والصناعة الصيدلانية. وبحثا آفاق تطويرها لتكون بمستوى تميز العلاقات الثنائية بين البلدين الجارين والشعبين الشقيقين بقيادة رئيسي البلدين عبد المجيد تبون وقيس سعيد.

كما استعرض الطرفان بعض المجالات التي يمكن أن تشكل أرضية شراكة بين المؤسسات الجزائرية والتونسية. على غرار النسيج والجلود، الصناعة الصيدلانية، الصناعات الغذائية لاسيما الزيوت الطبيعية. بالإضافة كذلك إلى قطع الغيار للسيارات ومجال المصادقة والمطابقة.

ودعا الوزير غريب، إلى تشكيل فريق عمل (Task Force) مشترك يسطر ورقة طريق ويعمل على تحديد كل مجالات التعاون والشراكة الممكنة بين الجزائر وتونس في القطاعين العام والخاص. بالإضافة إلى تنمية المناطق الحدودية بين البلدين لتكون قاعدة للتصدير المشترك لاسيما إلى الأسواق الإفريقية.

ومن جانبه، أبدى الوزير التونسي رغبة بلاده في خلق تكامل وتعزيز الشراكة الثنائية عبر توسيع تواجد المؤسسات الجزائرية في تونس. والمؤسسات التونسية في الجزائر، وذلك من خلال تكثيف التنسيق بين هيئات الدعم والمرافقة للاستثمار في البلدين.

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