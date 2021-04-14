صناعة صيدلانية: اعتماد أول مركز تكافؤ حيوي في الجزائر

قالت الرئيسة المديرة العامة لمجمع الصيدلاني العمومي الجزائري، صيدال، إنه تم الأسبوع الماضي اعتماد أول مركز تكافؤ حيوي بالجزائر.

وأكدت فطوم أقاسم، أن هذا المركز سيشكل دافعا إضافيا لتصدير الأدوية الجزائرية.

وأوضحت ذات المسؤولة إن هذا المركز الأول بمبادرة من “صيدال” ويستفيد من الاعتماد.

كما سيجعل –تضيف المتحدثة-، من الممكن تحقيق التكافؤ بين منتج جنيس وأصلي.

علاوة على ذلك، -تقول أقاسم- فإنه يمكن تسجيل منتجات صيدال دوليا، والذي يتطلب دراسة مسبقة للتكافؤ الحيوي.

وأشارت إلى أن غياب مركز للتكافؤ الحيوي في الجزائر يمثل عائقا أمام دخول منتجات صيدال إلى أسواق بعض الدول.

وأكدت الرئيسة المديرة العامة لصيدال، أن التصدير يمثل محورًا استراتيجيًا مهمًا للغاية لمجمعها الذي ينوي استغلال وحداته الإنتاجية الجديدة.

والتي ستصل إلى معدل إنتاج مستدام اعتبارًا من عام 2021، “مما يعني زيادة الإنتاج القابل للتصدير” –حسب ذات المسؤولة-.

وفي هذا الصدد، أوضحت أقاسم، أن صيدال يستهدف في البداية الأسواق الأفريقية، مثل النيجر والسنغال وموريتانيا وبوركينا فاسو.