صناعة صيدلانية: تنصيب فوج عمل لتطوير الأدوية من المنتجات البحرية

تم تنصيب فوج عمل تقني لتطوير الصناعة الصيدلانية وشبه الصيدلانية، من المنتجات البحرية. وذلك عقب ندوة وطنية نظمتها المدرسة الوطنية العليا لعلوم البحر و تهيئة الساحل. حول الإقتصاد الصيدلاني والإبتكار القائم على منتجات البحر.

ويضم هذا الفوج من الخبراء الذي أطلق عليه اسم “مارفارمال”. ممثلين عن المدرسة الوطنية العليا لعلوم البحر وتهيئة الساحل. بالإضافة كذلك إلى قطاع الصناعة الصيدلانية وعديد الباحثين من مختلف المراكز و المخابر التابعة لوزارة التعليم العالي.

وقال البروفيسور سمير قريمس أستاذ باحث في المدرسة الوطنية العليا، أنه من مهامه تحديد الموارد البحرية و وضع خارطة طريق للفترة الممتدة بين 2023-2025. بهدف صناعة منتجات صيدلانية وشبه صيدلانية من منتجات البحر.

كما أكد قريمس على الأهمية الإقتصادية لهذا المجال. معتبرا أن القطاع الصيدلاني يعد الفرع الذي سيسمح باستغلال التنوع البيولوجي البحري. بعيدا عن الصيد البحري وتربية المائيات والمساهمة بالتالي في تنويع الإقتصاد الوطني.

و أبرز ذات المتدخل الذي هو أيضا مسؤول قاعدة البيانات الوطنية حول التنوع البيولوجي البحري, التي تم انشاؤها على مستوى المدرسة. إمكانيات الجزائر في مجال استغلال المنتجات البحرية لأغراض طبية.

كما أعلن انه من بين هذه الانواع المصنفة يوجد 156 نوعا يمثل اهمية صيدلانية و شبه صيدلانية. منها 20 مصنفة ذات اولوية لكونها خضعت للجرد على مستوى بلدان متوسطية على غرار ايطاليا و تركيا و اليونان.

من جانبه أكد وزير التعليم العالي كمال بداري في كلمته التي قراها باسمه المدير العام للتعليم والتكوين علي شكري، على الأهمية التي توليها دائرته الوزارية للبحث في المجال الصيدلاني. مضيفا أن تنظيم هذه الندوة جاء إثر الاتفاقية الموقعة مؤخرا بين وزارته و وزارة الصناعة الصيدلانية لتعزيز العمل المشترك في مجال صناعة الأدوية.

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