صناعة صيدلانية.. شركة “قطر فارما” تبدي اهتمامها بالاستثمار في الجزائر

استقبل وزير الصناعة الصيدلانية، وسيم قويدري، اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة، وفدا من شركة “قطر فارما”، يقوده رئيس مجلس إدارتها، أحمد بن محمد الحي السليطي، والذي أبدى اهتمام الشركة بالاستثمار في الجزائر، حسب بيان للوزارة.

وخلال هذا اللقاء الذي جرى بمقر وزارة الصناعة الصيدلانية، تطرق الوزير مع الوفد القطري إلى فرص الاستثمار في الجزائر، إذ تم التأكيد على أهمية تعزيز التعاون بين الجزائر وقطر في هذا القطاع ليبلغ المستوى نفسه المسجل في عدة قطاعات أخرى.

وفي هذا الإطار، أبدى الوزير “استعداد الجزائر للتعاون مع قطر الشقيقة في مجال الصناعة الصيدلانية. وهذا تجسيدا للإرادة القوية لقادة البلدين لإقامة شركات ناجحة”، وفقا للمصدر نفسه.

كما أكد أهمية تبادل الخبرات والمعارف في مجال الإنتاج الصيدلاني، خاصة صناعة الأدوية المبتكرة، مع التفكير في شراكة استراتيجية مع المتعاملين الجزائريين، من خلال الاستفادة من مختلف التحفيزات والامتيازات التي يتيحها القانون الجديد للاستثمار.

من جانبه، أعرب رئيس مجلس إدارة شركة “قطر فارما” عن نية الشركة في إقامة استثمارات في الجزائر. مبديا استعداده “لدراسة كل فرص الشراكة مع المتعاملين الجزائريين بهدف التعاون وخلق تكامل صناعي في نشاط صناعة الأدوية”، حسب البيان.