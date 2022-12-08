صناعة صيدلانية وتعليم عالي: إنشاء فرق بحث مختلطة لإنجاز أعمال تطويرية

وقّع كل من وزير الصناعة الصيدلانية علي عون ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الأستاذ كمال بداري، اليوم الخميس، اتفاقية تعاون بين القطاعين.

وجاء ذلك، على هامش الزيارة التي قام بها الوزيرين إلى ولاية قسنطينة.

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون في ميادين التكوين والبحث العلمي والابتكار. رغبة من كلا الوزارتين بإقامة شراكة قوية وتكثيفها لاسيما من خلال ممارسة نشاطات التطوير والابتكار للتكفل ببعض المواد الصيدلانية القابلة للتثمين والاستغلال الميداني وذلك من خلال:

انشاء مسارات تكوين تلبي الاحتياجات الواقعية لقطاع الصناعة الصيدلانية. والمساهمة في تكوين إطارات ومستخدمي كيانات التطوير والابتكار التابعة لقطاع الصناعة الصيدلانية.

وكذا وضع إطار للشراكة بين المؤسسات والهياكل التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الصناعة الصيدلانية. لاسيما من خلال إنشاء فرق بحث مختلطة لإنجاز أعمال تطويرية مشتركة.

والعمل على تجسيد تعاون مشترك من خلال انشاء مؤسسات

ناشئة.

وهكذا تكون وزارة الصناعة الصيدلانية عملت على تجسيد للالتزام رقم 41 السيد رئيس الجمهورية القاضي بضرورة ربط قطاع البحث العلمي بالمجتمع. من خلال مدّ جسور بين البحث العلمي والتكوين والمؤسسات الاقتصادية.

هذا وزار وزير الصناعة الصيدلانية رفقة وزير التعليم العالي والبحث العلمي مركز البحث في البيوتكنولوجيا بقسنطينة.