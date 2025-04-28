صناعة صيدلانية.. وضع حجر الأساس لمشروع وحدة للعلاج بالخلايا قريبا

أعلن اليوم الاثنين وزير الصناعة الصيدلانية، وسيم قويدري، أنه سيتم قريبا وضع حجر الأساس لتجسيد مشروع وحدة للعلاج بالخلايا من شأنه التكفل بالمرضى اصحاب الحالات المستعصية على غرار المصابين بالسرطانات والجلطات الدماغية.

وأوضح قويدري في لقاء مع الإذاعة الجزائرية، أن هذا المشروع الذي سينجزه مجمع “صيدال” بالشراكة مع المعهد السويدي “كارولينسكا”. سيسمح بإدخال هذه التكنولوجيا الحديثة في العلاج والتي ظهرت في العالم قبل 18 سنة فقط.

وبالموازاة مع إنجاز هذا المشروع، سيتم تكييف الاطار القانوني ليشمل هذا

النوع المبتكر من العلاج والذي يسمح بمعالجة 86 الى 90 مرض مستعصي،نصفها

سرطانات بما في ذلك سرطان الدم. حسب الشروح التي قدمها الوزير.

وسيمكن هذا المشروع مجمع صيدال من أن يصبح “رائدا في هذا المجال على المستوى

القاري”، يقول وزير الصناعات الصيدلانية.

من جهة أخرى، كشف الوزير عن مشروع قيد الدراسة لإقامة وحدة انتاج صيدلانية،

على مستوى ولاية تمنراست. أو أحد الولايات الجنوبية الأخرى، لصناعة الأدوية الخاصة بعدد من الأمراض الاستوائية، ما سيمكن من التحكم “الفوري والفعال” لهذه الأمراض فور تسجيل أولى الحالات.