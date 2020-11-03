صناعة.. منتدى أعمال جزائري إيطالي مطلع العام المقبل

سيتم تنظيم منتدى أعمال جزائري-ايطالي لدراسة مشاريع الشراكة مطلع العام المقبل بالجزائر.

كشف السفير الإيطالي بالجزائر، باسكال فيريرا، اليوم الثلاثاء خلال زيارة وداع أجراها لوزير الصناعة، عقب انتهاء مهامه بالجزائر، عن إحتضان الجزائر لمنتدى اعمال جزائري إيطالي مطلع السنة المقبلة.

وأشاد السفير الإيطالي، خلال هذا اللقاء، بمقاربة وزير الصناعة “المتناسقة والمدروسة التي تهدف إلى إضفاء الاستقرار على مناخ الأعمال في الجزائر”.

وقيم الطرفان خلال اللقاء واقع العلاقات الثنائية وآفاق التعاون لاسيما في قطاع الصناعة.

من جهته ذكر وزير النصاعة فرحات آيت علي براهم بمختلف التدابير المتخذة من طرف دائرته الوزارية وكذا بأهم المحاور التي يتضمنها قانون الاستثمار الجديد من أجل دفع الاستثمارات الأجنبية لاسيما في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية فيما يخص طاقات وتقنيات الإنتاج وخلق مناصب الشغل.

كما أكد آيت علي أن “المستثمرين بإمكانهم تكوين نظرة أكثر وضوح حول النظام القانوني والذي من شأنه ضمان الاستقرار والشفافية في مناخ الأعمال بالجزائر”.