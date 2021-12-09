صناعة وإصلاح السفن التجارية محور تباحث وزير النقل مع السفير الكرواتي

تباحث عيسى بكاي وزير النقل اليوم، مع إليجا زلاليك سفير كرواتيا بالجزائر تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجال النقل. بالإضافة إلى تطوير النقل البحري والتكوين.

وحسب بيان الوزارة إستعرض السفير الكرواتي تجربة بلاده في مجال التكوين والنقل البحري وصناعة وإصلاح السفن. و كذا خبرتهم في نشاط النزهة البحرية. كما اتفق الطرفان على مواصلة النقاش بين البلدين من أجل تطوير علاقات التعاون بين البلدين في مختلف مجالات النقل.

وخلال الللقاء تم الإتفاق على دراسة إمكانية تطوير التكوين البحري من خلال إبرام توأمة بين مدارس التكوين البحري. وعقد شراكة بين البلدين في مجال صناعة و إصلاح السفن التجارية بمختلف أنواعها.

ومن جهته وجه عيسى بكاي دعوة لمشاركة الشركات الكرواتية العاملة في هذا الميدان في فعاليات الندوة الوطنية لتطوير وترقية صناعة وإصلاح السفن. المزمع تنظيمه بالجزائر من طرف وزارة النقل في الأيام القليلة القادمة.

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عيسى بكاي يعد بعصرنة وسائل النقل لتسهيل يوميات المواطنين

قدم وزير النقل عيسى بكاي اليوم الإثنين، بالمجلس الشعبي الوطني، عرضا تضمن برنامج عمل الوزارة والتدابير الاستعجالية لانعاش القطاع على المدى القريب والمتوسط والبعيد وعلى مستوى جميع أنماط النقل البري والبحري والجوي.

وإستمع الوزير إلى أسئلة وإنشغالات النواب أعضاء لجنة النقل والمواصلات والإتصالات السلكية واللاسلكية بالمجلس الشعبي الوطني.

وتم فتح نقاش واسع حول مختلف المشاكل والعراقيل التي يواجهها قطاع النقل، ليتم تقديم جملة من الإقتراحات والحلول الرامية إلى تحسين مستوى الخدمات وأداء المؤسسات والمتعاملين الناشطين في قطاع النقل.

ووعد الوزير بأخذ جميع هذه الإنشغالات والإقتراحات بعين الإعتبار وبمبدأ الأولويات، عن طريق حلول عملية و ناجعة تساهم في تذليل العقبات وترقية الخدمات، وعصرنة وسائل النقل لتسهيل يوميات المواطنين، وتشجيع المبادرات الإستثمارية من الرأسمال الخاص الوطني و الأجنبي وتطوير القطاع وتفعيل دوره كمحرك رئيسي لإقتصاد البلاد.

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