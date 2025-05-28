صناعة المشروبات المنعشة .. زيتوني يشدد على حماية المستهلك

عقد وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، الطيب زيتوني، اليوم الأربعاء، لقاءً مع رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، كمال مولى، وجمعية منتجي المشروبات.

كما حضر اللقاء عدد من مسؤولي كبرى الشركات المنتجة للمشروبات في الجزائر.

وحسب بيانٍ للوزارة، يأتي هذا اللقاء في سياق المشاورات التي باشرتها الوزارة، بالتنسيق مع القطاعات المعنية. ضمن مسار تعديل القرار الوزاري المشترك الذي يتضمن اعتماد اللائحة الفنية التي تحدد خصائص المشروبات المنعشة. وذلك بما ينسجم مع المعايير الدولية المعتمدة ويستجيب لمتطلبات الجودة والصحة العمومية.

وخلال اللقاء، شدّد زيتوني على أن الحكومة تولي أهمية بالغة لحماية صحة المستهلك، باعتبارها أولوية استراتيجية تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية. وتتجسد من خلال مراجعة الأطر التنظيمية، وتطوير المقاييس الفنية وفق المعايير العلمية المعمول بها دوليًا.

وأكد زيتوني على ضرورة أن تراعي تركيبة المشروبات هذا المبدأ. لا سيما فيما يتعلق بنسب السكر والمواد المضافة، بما يضمن جودة المنتوج وسلامته الصحية.

وأضاف الوزير أن قطاع المشروبات يعَدُّ من القطاعات الحيوية التي تطورت بشكل كبير، ما يفرض دعمه ومرافقته في مسار التحسين المستمر لتطوير إنتاج المدخلات والمكوّنات، بهدف تقليص الاستيراد وتعزيز السيادة الإنتاجية.

من جهته، أكد كمال مولى، أن قطاع المشروبات يعَدُّ من القطاعات الحيوية وهو قطاع مهيكل اليوم. يمتلك قدرات صناعية وتنظيمية معتبرة، ويملك آفاقًا واعدة، سواء في تلبية الطلب المحلي أو في التوجه نحو التصدير.

في الأخير، عبّر ممثلو المتعاملين الاقتصاديين في تدخلاتهم عن استعدادهم الكامل لمواكبة هذه الديناميكية التنظيمية والانخراط في مسار تطوير المنتوج الوطني بما يتماشى مع المتطلبات الصحية والتقنية.