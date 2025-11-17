صناعة.. مشاورات جزائرية–فيتنامية ناجحة تفتح آفاق شراكة استراتيجية جديدة

اختُتمت اليوم 17 نوفمبر 2025، مشاورات ثنائية أفضت إلى إعداد المحضر النهائي للدورة الثالثة عشرة للجنة المشتركة الجزائرية-الفيتنامية.

وذلك بحضور خير الدين بن عيسى، الأمين العام لوزارة الصناعة، ونائب وزير البناء لجمهورية فيتنام الاشتراكية الذي قدّم كلمة بالمناسبة، إلى جانب ممثلي وفدي البلدين.

وأكد الأمين العام أن المشاورات كانت مثمرة وسمحت بتعزيز التنسيق حول مشاريع التعاون في عدة مجالات. تمهيداً للارتقاء بالعلاقات الثنائية نحو شراكة استراتيجية متجددة.

كما أعلن عن جاهزية عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم للتوقيع يوم 19 نوفمبر، في إطار التحضير للزيارة الرسمية للوزير الأول الفيتنامي إلى الجزائر.

وفي الختام، ثمّن الجانبان الروح الإيجابية التي طبعت أعمال هذه الدورة، مؤكدين التطلع إلى مواصلة العمل خلال الدورة المقبلة في هانوي سنة 2026.