صندوق التأمين عن البطالة: هذا عدد المشاريع الممولة في إطار جهاز إحداث النشاطات

استمعت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني للمجلس الشعبي الوطني برئاسة رياض خلاف، رئيس اللجنة، اليوم الثلاثاء. إلى عرض حال قدمه محي الدين واقنوني المدير العام للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة (CNAC).

في مستهل اللقاء، أوضح المدير العام أن الصندوق هيئة عمومية ذات تسيير خاص. تحت وصاية وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، مهامه التأمين عن البطالة في النظامين الخاص والعام. وكذا إعادة الإدماج المهني إضافة إلى وضع التدابير التشجيعية لدعم وترقية التشغيل عن طريق تخفيف الأعباء الاجتماعية لفائدة المستخدمين.

وخلال عرضه، أفاد المدير العام أن المشاريع الممولة في إطار جهاز إحداث النشاطات بلغت 160202مشروع. ومناصب المنشأة عند الانطلاق حددت بـ 340500 منصب عمل. بكلفة مالية قدرت بـ 554.78 مليار دج إلى جانب مرافقة 128906 مؤسسة مصغرة بعد مرحلة الدخول في النشاط.

وخلال المناقشة استفسر النواب حول كيفية التأمين عن البطالة والمدة الزمنية لنفاده ومدى فعالية جهود الدولة لتفعيل سياسة التشغيل.

وعن الصحة المالية للصندوق، طالب النواب بالإحصائيات المتعلقة بالمصادر المالية للصندوق. إلى جانب نسبة البطالة في الجزائر ومقارنتها بالدول المجاورة إضافة إلى عدد المشاريع الممولة والتي نجحت وخلقت فارقا.

كما دعا النواب إلى ضرورة تبسيط الإجراءات الإدارية المتعلقة بمنحة البطالة. وتساءل البعض منهم عن أسباب التوقف عن تمويل الفئة أكثر من 50 سنة. وكذا مصير العمال أصحاب العقود المنتهية لاسيما وأن التأمين على البطالة يقتصر على أصحاب العقود غير المحددة المدة.

إضافة إلى ذلك، تطرق أعضاء اللجنة إلى مشكل المقرات وغياب الإجراءات الميدانية التي يلمس من خلالها العمل الجواري. لاسيما وأن مهام الصندوق تكاد تكون مجهولة تماما في الجنوب الكبير.